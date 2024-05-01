Несостоятельность ВСУ показывает выставка трофейной техники в Москве
09:20 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается нынешней выставки, конечно же, она приурочена к 9 Мая, ко Дню Победы, имеет огромное символическое, политическое значение. Главный вывод: никакая западная военная техника, даже самая новейшая, не позволит Украине добиться каких-то реальных успехов», — сказал он.
Коротченко напомнил, что в ходе распиаренного контрнаступления Киев делал ставку именно на новейшие образцы западной бронетехники, в том числе танки. «Во-первых, российские средства поражения — начиная от дронов и боеприпасов, заканчивая противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) — успешно поражают броню и преодолевают бронезащиту всех современных западных образцов. Во-вторых, реально на театре военных действий (ТВД) в Донбассе западная техника показала свою уязвимость с точки зрения массогабаритных характеристик — это многочисленные кадры, когда танки просто по башню фактически погружаются в грязь и не способны преодолеть даже элементарного выдвижения в район боевых действий. И приходилось с помощью тракторов либо других танков вытаскивать, — отметил аналитик. — То, что будет показано на Поклонной горе, это то, что фактически Запад не может добиться реального превосходства над Россией в военном конфликте на Украине».
НОВОСТИ
- 09:30 01.05.2024
- Киев может получить от ЕС не только F-16, но и все вооружения к ним - Пентагон
- 20:30 30.04.2024
- Украина получит от Норвегии в этом году дополнительные $630 млн
- 19:30 30.04.2024
- Администрация Байдена не считает студенческие демонстрации мирными
- 19:05 30.04.2024
- От праздничных салютов на 9 Мая отказались почти в половине регионов РФ
- 17:20 30.04.2024
- Заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду отклонили
- 17:10 30.04.2024
- За отказ исполнять приказы наказаны около 15 тыс. солдат ВСУ - Рада
- 16:50 30.04.2024
- Из-за помощи Израилю суд ООН вводить временные меры в отношении Германии
- 15:45 30.04.2024
- Пять человек, обвиняемые в поджоге пожарного вертолета в Москве, арестованы
- 14:30 30.04.2024
- США спланировали ряд военных конфликтов, выделяя на них миллиарды - Мадуро
- 13:30 30.04.2024
- Украинские власти хотят взять под контроль Telegram
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать