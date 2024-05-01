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Несостоятельность ВСУ показывает выставка трофейной техники в Москве

09:20 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставка трофейной техники, которая открывается в среду на Поклонной горе, показывает несостоятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя даже с техникой НАТО. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Что касается нынешней выставки, конечно же, она приурочена к 9 Мая, ко Дню Победы, имеет огромное символическое, политическое значение. Главный вывод: никакая западная военная техника, даже самая новейшая, не позволит Украине добиться каких-то реальных успехов», — сказал он.

Коротченко напомнил, что в ходе распиаренного контрнаступления Киев делал ставку именно на новейшие образцы западной бронетехники, в том числе танки. «Во-первых, российские средства поражения — начиная от дронов и боеприпасов, заканчивая противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) — успешно поражают броню и преодолевают бронезащиту всех современных западных образцов. Во-вторых, реально на театре военных действий (ТВД) в Донбассе западная техника показала свою уязвимость с точки зрения массогабаритных характеристик — это многочисленные кадры, когда танки просто по башню фактически погружаются в грязь и не способны преодолеть даже элементарного выдвижения в район боевых действий. И приходилось с помощью тракторов либо других танков вытаскивать, — отметил аналитик. — То, что будет показано на Поклонной горе, это то, что фактически Запад не может добиться реального превосходства над Россией в военном конфликте на Украине».

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