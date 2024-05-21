0
0
116
НОВОСТИ

В Сбере назвали две стратегии изменения IT-рынка в России – консолидацию и восхождение на Эльбрус

21:27 21.05.2024

IMG-20240521-WA0010.jpg
Фото пресс-службы Сбера
Сбер принимает участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде. Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов выступил на сессии «На пути к технологическому суверенитету. Создание независимой цифровой инфраструктуры».

Во время дискуссии с участием руководителей ведущих IT-компаний страны обсуждалось, с какими вызовами сталкиваются разработчики при импортозамещении системного программного обеспечения (ПО) и оборудования, как развивается этот рынок в России, какие подходы и стратегии могут ускорить этот процесс и какие технологические и инновационные решения уже реализованы.

Кирилл Меньшов отметил, что российский IT-рынок идет по уникальному пути, потому что он формируется в условиях высокой доступности open-source кода и базового оборудования. Поэтому в ближайшие годы не приходится рассчитывать на консолидацию рынка и сведение его к нескольким крупным игрокам. По мнению спикера, консолидация будет происходить очень постепенно.

Кирилл Меньшов отметил, что сейчас российский IT-рынок в части создании технологического суверенитета находится на середине пути, и такие проблемы действительно нужно решать. Но все это – прошлый технологический уклад. Наибольшие деньги на мировом рынке уже сосредоточены в искусственном интеллекте: капитализация компаний, которые вкладываются в это направление, максимальна. А в железе, виртуализации, операционных системах подобных инвестиций сейчас нет.

«Эпоха цифровой трансформации заканчивается, и начинается следующий технологический уклад, который нельзя упускать из виду, – сказал Кирилл Меньшов. – И надо подумать, как мы переходим в следующий уклад. Иначе мы просто замещаем то, что там было сделано 10 лет назад, и тогда финишем этого процесса станет 10-летнее отставание. На следующем ЦИПР нужно будет говорить о том, как мы остаемся в современной мировой цифровой повестке».

В завершение Кирилл Меньшов сравнил развитие отечественной IT-индустрии с восхождением на Эльбрус: «У нас есть две стратегии изменения рынка. Первая – консолидация: компании-лидеры выкупают игроков, которые не становятся цифровыми чемпионами. Вторая – это восхождение на Эльбрус. Те, кто дошел, – цифровые чемпионы. Остальные не дошли. В результате – три-пять сильных игроков на вершине».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:20 21.05.2024
РФ продолжит сотрудничество с Ираном так, как это было при Раиси - Путин
0
15
20:15 21.05.2024
Установлена дата первого изъятия доходов от активов РФ в банках ЕС
0
245
19:20 21.05.2024
Водители-дальнобойщики на Украине отказываются выходить в рейсы
0
294
19:00 21.05.2024
На Московской бирже курс доллара опустился ниже 90 руб
0
306
18:57 21.05.2024
Новый проект «Лето в Москве» объединит все летние фестивали столицы
0
273
18:50 21.05.2024
США не собираются останавливаться в применении санкций к китайским компаниям - Блинкен
0
329
18:35 21.05.2024
На Лондонской бирже цена алюминия достигла двухлетнего максимума
0
312
17:40 21.05.2024
МИД Финляндии заявил, что в стране нет замороженных российских активов
0
350
16:50 21.05.2024
В Польше решили расследовать «российское влияние» за последние 20 лет
0
418
16:09 21.05.2024
Лайнер Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности. Один пассажир погиб
0
602

Возврат к списку