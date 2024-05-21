В Сбере назвали две стратегии изменения IT-рынка в России – консолидацию и восхождение на Эльбрус

21:27

Фото пресс-службы Сбера

Сбер принимает участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде. Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов выступил на сессии «На пути к технологическому суверенитету. Создание независимой цифровой инфраструктуры».

Во время дискуссии с участием руководителей ведущих IT-компаний страны обсуждалось, с какими вызовами сталкиваются разработчики при импортозамещении системного программного обеспечения (ПО) и оборудования, как развивается этот рынок в России, какие подходы и стратегии могут ускорить этот процесс и какие технологические и инновационные решения уже реализованы.

Кирилл Меньшов отметил, что российский IT-рынок идет по уникальному пути, потому что он формируется в условиях высокой доступности open-source кода и базового оборудования. Поэтому в ближайшие годы не приходится рассчитывать на консолидацию рынка и сведение его к нескольким крупным игрокам. По мнению спикера, консолидация будет происходить очень постепенно.

Кирилл Меньшов отметил, что сейчас российский IT-рынок в части создании технологического суверенитета находится на середине пути, и такие проблемы действительно нужно решать. Но все это – прошлый технологический уклад. Наибольшие деньги на мировом рынке уже сосредоточены в искусственном интеллекте: капитализация компаний, которые вкладываются в это направление, максимальна. А в железе, виртуализации, операционных системах подобных инвестиций сейчас нет.

«Эпоха цифровой трансформации заканчивается, и начинается следующий технологический уклад, который нельзя упускать из виду, – сказал Кирилл Меньшов. – И надо подумать, как мы переходим в следующий уклад. Иначе мы просто замещаем то, что там было сделано 10 лет назад, и тогда финишем этого процесса станет 10-летнее отставание. На следующем ЦИПР нужно будет говорить о том, как мы остаемся в современной мировой цифровой повестке».

В завершение Кирилл Меньшов сравнил развитие отечественной IT-индустрии с восхождением на Эльбрус: «У нас есть две стратегии изменения рынка. Первая – консолидация: компании-лидеры выкупают игроков, которые не становятся цифровыми чемпионами. Вторая – это восхождение на Эльбрус. Те, кто дошел, – цифровые чемпионы. Остальные не дошли. В результате – три-пять сильных игроков на вершине».