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НОВОСТИ

Передавать Киеву дальнобойное оружие Америка не планирует - Трамп

21:15 15.07.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойное оружие.

"Нет, мы не планируем делать это", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.

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