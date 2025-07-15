Передавать Киеву дальнобойное оружие Америка не планирует - Трамп
21:15 15.07.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойное оружие.
"Нет, мы не планируем делать это", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.
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