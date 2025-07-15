Передавать Киеву дальнобойное оружие Америка не планирует - Трамп

21:15 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойное оружие.

"Нет, мы не планируем делать это", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.