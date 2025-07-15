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Выпущено штормовое предупреждение об опасной погоде в шести регионах ЦФО — Вильфанд

17:00 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опасные погодные условия прогнозируются в ближайшее время в шести регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выпущено штормовое предупреждение, что до конца суток в Москве и Московской области ожидаются очень сильные дожди, гроза, крупный град при шквалистом усилении ветра с паровыми 18-23 м/с. Это значит, что более 30 мм осадков выпадет за 12 часов, за час уже может выпасть больше 20 мм. Там, где эти осадки выпали, конечно же, трафик прекращается, возникают транспортные проблемы», — сказал он.

Вильфанд отметил, что опасная погодная ситуация складывается и в других регионах Центрального Федерального округа. В Тверской, Рязанской областях ожидается ливневый дождь, град, ветер до 20 м/с. 15–16 июля в Тульской, Калужской, Тамбовской областях также пройдет сильный дождь с грозой и градом.

Метеоролог пояснил, что такая ситуация в центре европейской России обусловлена возникшей атмосферной неустойчивость и низким давлением.

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