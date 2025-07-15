Власти Франции нашли способ сэкономить 7,1 млрд евро

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции намерены отказаться от повышения пенсий и других соцвыплат в 2026 году, чтобы сэкономить 7,1 млрд евро в попытке сдержать гост госдолга, уже достигшего 3,3 трлн евро. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру во время презентации своего плана по снижению дефицита бюджета.

«Социальные расходы останутся в 2026 году на том же уровне, что и в 2025 году, и исключений не будет. Это коллективное усилие, которое включает в себя все категории французов», — сказал он. Глава правительства уточнил, что это коснется как пособий, так и пенсий. Премьер-министр заверил, что пройти через этот год гражданам поможет относительно низкая инфляция, которая ожидается на уровне 1%. За счет этой меры Байру рассчитывает сэкономить 7,1 млрд евро.