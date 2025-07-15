0
0
0
НОВОСТИ

Власти Франции нашли способ сэкономить 7,1 млрд евро

19:15 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции намерены отказаться от повышения пенсий и других соцвыплат в 2026 году, чтобы сэкономить 7,1 млрд евро в попытке сдержать гост госдолга, уже достигшего 3,3 трлн евро. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру во время презентации своего плана по снижению дефицита бюджета.

«Социальные расходы останутся в 2026 году на том же уровне, что и в 2025 году, и исключений не будет. Это коллективное усилие, которое включает в себя все категории французов», — сказал он. Глава правительства уточнил, что это коснется как пособий, так и пенсий. Премьер-министр заверил, что пройти через этот год гражданам поможет относительно низкая инфляция, которая ожидается на уровне 1%. За счет этой меры Байру рассчитывает сэкономить 7,1 млрд евро.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 15.07.2025
В Белом доме заявляют, что Трамп не призывал Киев бить по Москве и Петербургу
0
92
18:35 15.07.2025
Премьер Казахстана считает минимальными риски, связанные со строительством Росатомом первой в республике АЭС
0
116
17:40 15.07.2025
Полицейским в Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, которые они отклонили
0
217
17:12 15.07.2025
Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах для Украины
0
233
17:00 15.07.2025
Выпущено штормовое предупреждение об опасной погоде в шести регионах ЦФО — Вильфанд
0
227
16:32 15.07.2025
Главы МИД ЕС не договорились по 18-му пакету санкций против РФ — Сийярто
0
289
16:12 15.07.2025
В ФРГ арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана
0
281
16:00 15.07.2025
Приобретенного гражданства будут лишать независимо от срока давности — Яровая
0
314
15:32 15.07.2025
Чернышенко заявил, что общие затраты на спорт в стране составляют около 700 млрд рублей
0
306
15:15 15.07.2025
Конкурс «Цифровой марафон» объединил 110 тысяч россиян из всех регионов страны
0
299

Возврат к списку