Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах для Украины

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский подписал закон о приостановке действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

«Безотлагательно подписал переданный из Верховной рады документ о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — сообщил он в своем телеграм-канале.