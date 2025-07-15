Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах для Украины
17:12 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский подписал закон о приостановке действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.
«Безотлагательно подписал переданный из Верховной рады документ о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — сообщил он в своем телеграм-канале.
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