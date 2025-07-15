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Премьер Казахстана считает минимальными риски, связанные со строительством Росатомом первой в республике АЭС

18:35 15.07.2025 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов считает минимальными риски, связанные со строительством Росатомом первой в республике атомной электростанции. «Мы считаем, что таких рисков будет мало. Конечно, мы будем работать с российскими коллегами... чтобы осуществить столь важный для Казахстана проект вовремя», – ответил он на вопрос журналиста о том, сможет ли российская компания довести до конца строительство АЭС в Казахстане, учитывая ситуацию со строительством АЭС в Турции. Как сообщалось, госкорпорация «Росатом» находится в переговорах о продаже 49% в проекте строительства АЭС «Аккую» в Турции. 


Переговоры ведутся с турецкими и иностранными инвесторами. «В Турции применяется абсолютно другая схема. Потому что там Росатом работает по схеме Build-Own-Operate (BOO). Росатом после строительства АЭС станет ее владельцем. А у нас в Казахстане – совсем по-другому. Наша казахстанская АЭС будет в собственности Казахстана», – объяснил Бектенов. Агентство Казахстана по атомной энергии определило Росатом в качестве лидера консорциума для строительства первой АЭС в республике, вторую атомную станцию сможет построить  китайская China National Nuclear Corporation (СNNC).

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