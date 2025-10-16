0
НОВОСТИ

Трамп назвал место новой личной встречи с Путиным

20:30 16.10.2025

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут вскоре новую личную встречу, которая пройдет в Будапеште. Об этом заявил по итогам телефонного разговора с Путиным Трамп.

«В заключение беседы мы согласились с тем, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня. <…> Президент Путин и я потом встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия <…>», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

