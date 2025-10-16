Ушаков рассказал, когда может начаться подготовка новой личной встречи президентов Росси и США

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я уже сказал, что президенты [РФ и США] договорились, что представители двух стран начнут работу по вопросам подготовки саммита. Начнется эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и министром иностранных дел Лавровым», — сказал Ушаков.



«Будапешт первым упомянул Трамп, наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, кому принадлежала идея провести саммит в Будапеште.

«Сегодня во второй половине дня состоялся телефонный разговор Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. Это уже, кстати, восьмой по счету телефонный разговор», — сказал Ушаков. «Беседа была продолжительной и продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной», — поделился представитель Кремля. «Разговор состоялся по нашей инициативе», — указал Ушаков.

«Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения», — сказал Ушаков. «Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения», — сказал Ушаков.

«Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для экономического сотрудничества США и России», — рассказал дипломат.