СберСити ввел в оборот первые на российском строительном рынке углеродные единицы

18:38

Фото пресс-службы

АО СЗ «Рублево-Архангельское» (СберСити)

Компания АО СЗ «Рублево-Архангельское» (застройщик смарт-района СберСити на западе Москвы) ввела в оборот первые углеродные единицы. Это первый выпуск, реализованный в отечественном строительном секторе. В обращение выпущено 1997 углеродных единиц, эквивалентных объёму сокращения выбросов парниковых газов (1997 тонн CO₂). Выпуск реализован в Российском реестре углеродных единиц (оператор – АО «Контур»).

Сокращение выбросов парниковых газов реализовано в рамках климатического проекта «Энергоэффективные решения СберСити комплексной застройки территории Рублево-Архангельское для очередей строительства 1-4».

Всего в Реестре зарегистрировано три климатических проекта СберСити, включающих комплекс инженерных решений по энергоснабжению и ответственному энергопотреблению на территории нового смарт-района Москвы. Это первые климатические проекты в строительной сфере, зарегистрированные в Российском реестре углеродных единиц. Верификация проведена в 2025 году аккредитованным органом в соответствии с законодательством РФ.

Реализация инновационных технологий, включая решения собственной разработки, позволила объединить их в три климатических проекта СберСити со сроками реализации:

– с 2024 по 2033 гг. сокращение выбросов парниковых газов составит 306 193 углеродные единицы;

– с 2028 по 2037 гг. – 661 773 углеродные единицы;

– с 2031 по 2040 гг. – 466 685 углеродных единиц.

Совокупный ожидаемый эффект сокращения выбросов парниковых газов от поэтапной реализации комплекса климатических проектов за период с 2024 по 2040 гг. составит свыше 1,4 млн тонн СО2-эквивалента (углеродных единиц).

«Мы продолжаем тестировать и внедрять зеленые технологии, так как для умных городов таких как СберСити углеродная нейтральность – важнейший фактор и показатель рационального использования ресурсов и сохранению окружающей среды, – отметил Андрей Лихачёв, генеральный директор АО СЗ «Рублёво-Архангельское» (проект СберСити). – Развитие «умных» городов невозможно представить без внедрения зелёных технологий, поскольку именно они решают важнейшие задачи улучшения экологической обстановки и повышения уровня комфорта городской среды. Сегодня в СберСити разработана экологическая стратегия энергоснабжения на уровне целого района с собственными инновационными разработками. Фокус на инновационных технологических решениях, направленных на сокращение парниковых газов, позволил СберСити первым на отечественном строительном рынке зарегистрировать климатические проекты и реализовать выпуск углеродных единиц. Пока мы выпустили небольшую долю углеродных единиц от запланированного объёма, но по мере реализации проектов их доля будет расти. Уверен, что наш опыт станет еще одним импульсом для развития экологической повестки как в строительной сфере, так и в целом в стране».

«Меня радует, что климатический проект СберСити вышел на следующий уровень – выпуск углеродных единиц, это действительно важное событие для всего строительного рынка, – отметила Оксана Гогунская, генеральный директор АО «Контур». – Оператор Реестра углеродных единиц поддерживает такие инициативы, они способствуют становлению экологической повестки как в отдельной сфере, так на национальном уровне, а также драйвят развитие и внедрение зеленых инноваций. Развитие же климатических проектов в строительстве приобретает особую значимость ввиду ряда объективных факторов, оказывающих существенное и долгосрочное влияние на будущее и жизнь следующих поколений».

Реестр углеродных единиц — это информационная система для регистрации климатических проектов и ведения учёта углеродных единиц и единиц выполнения квоты, операций с углеродными единицами и единицами выполнения квоты, предусмотренных законодательством РФ и международными договорами РФ. Реестр углеродных единиц функционирует в России с сентября 2022 года, его оператором выступает АО «Контур».