Трамп: Если ХАМАС продолжит убийства в Газе, нам ничего не остается, кроме как вмешаться и уничтожить его
21:45 16.10.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп пригрозил движению ХАМАС ликвидацией в случае нарушения мирного соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа.
"Если ХАМАС продолжит убийства в Газе, о чем мы не договаривались, нам ничего не остается, кроме как вмешаться и уничтожить его", - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social.
