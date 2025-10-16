0
НОВОСТИ

Трамп: Если ХАМАС продолжит убийства в Газе, нам ничего не остается, кроме как вмешаться и уничтожить его

21:45 16.10.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп пригрозил движению ХАМАС ликвидацией в случае нарушения мирного соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа.

"Если ХАМАС продолжит убийства в Газе, о чем мы не договаривались, нам ничего не остается, кроме как вмешаться и уничтожить его", - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social.

