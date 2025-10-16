Орбан заявил, что Венгрия готова принять президентов России и США

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренность между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении их новой встречи предоставляет отличный шанс для укрепления мира. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя сообщения о том, что следующая встреча российского и американского лидеров состоится вскоре в Будапеште.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей во всем мире. Мы готовы!» — написал глава правительства на своей странице в социальной сети Х.