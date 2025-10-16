0
НОВОСТИ

Встреча советников высокого уровня РФ и США может пройти на следующей неделе - Трамп

20:45 16.10.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоров на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров двух стран в Будапеште.

"В завершении разговора мы согласились на то, чтобы провести на следующей неделе встречу советников высокого уровня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он сообщил, что делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио, а место встречи еще предстоит определить.

