Хуситы сообщили о гибели начальника Генштаба сформированных повстанцами вооруженных сил

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежное движение «Ансар Аллах», которое контролирует около трети территории Йемена, сообщило о гибели начальника генерального штаба сформированных хуситами вооруженных сил Мухаммеда аль-Гамари.

В заявлении хуситов не указана причина гибели аль-Гамари, однако он считался одной из основных целей израильского удара по Сане в августе.