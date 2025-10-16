Хуситы сообщили о гибели начальника Генштаба сформированных повстанцами вооруженных сил
17:40 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мятежное движение «Ансар Аллах», которое контролирует около трети территории Йемена, сообщило о гибели начальника генерального штаба сформированных хуситами вооруженных сил Мухаммеда аль-Гамари.
В заявлении хуситов не указана причина гибели аль-Гамари, однако он считался одной из основных целей израильского удара по Сане в августе.
