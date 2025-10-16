Трамп: Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор...
18:42 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он сейчас проводит телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, и эта беседа будет продолжительной.
«Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
