Трамп: Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор...

18:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он сейчас проводит телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, и эта беседа будет продолжительной.

«Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.