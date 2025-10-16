РФ сохраняет позиции в нефтепроизводстве, хотя конкуренция нечестная — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире, несмотря на недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

