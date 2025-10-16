РФ сохраняет позиции в нефтепроизводстве, хотя конкуренция нечестная — Путин
16:00 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире, несмотря на недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции», — указал Путин.
НОВОСТИ
- 16:12 16.10.2025
- Инструкторы из ВСУ начали тайное обучение польских военных перехвату дронов — СМИ
- 15:32 16.10.2025
- Лукашенко пригрозил карать «жесточайшим образом» за невыполнение показателей в экономике
- 15:12 16.10.2025
- Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках — Песков
- 15:00 16.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 670 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:32 16.10.2025
- ХАМАС силой восстанавливает контроль над Газой, бросая вызов мирному плану Трампа — WP
- 14:15 16.10.2025
- Сбер: Растущий спрос на энергию в Азии задает тренд мировой энергетике
- 14:12 16.10.2025
- Ввод жилья в России снизился на 6-7% в 2025 году — Хуснуллин
- 14:10 16.10.2025
- Сбер: Экономика становится все более электрической
- 14:06 16.10.2025
- Налоговая служба организует мобильные офисы в столичных МФЦ
- 14:03 16.10.2025
- Сбер: до 2042 года в отрасль электроэнергетики потребуется привлечь порядка 40 триллионов рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать