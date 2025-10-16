0
НОВОСТИ

РФ сохраняет позиции в нефтепроизводстве, хотя конкуренция нечестная — Путин

16:00 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире, несмотря на недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции», — указал Путин.

