Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках — Песков
15:12 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Марк Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках, если бы знал, то не оскорблял бы их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Оскорбления Рютте в адрес российских летчиков и моряков говорят о том, что он ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил», — сказал Песков, комментируя заявление Рютте о том, что российские пилоты истребителей якобы неумело управляют ими, а капитаны судов якобы не умеют опускать якорь.
