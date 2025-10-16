0
CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении россиян

17:12 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из соревнований в связи с началом спецоперации на Украине является дискриминационным. Об этом сообщает пресс-служба юридической компании Sila Lawyers.

«В прецедентном решении CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против ETTU, впервые признав, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер. Дело касалось решения ETTU от 2022 года об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из всех соревнований в связи с вооруженным конфликтом на Украине. CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии. Особо важно, что CAS признал меру непропорциональной, поскольку не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы, такие как участие под нейтральным флагом. При этом запрет на использование национальной символики был признан допустимым, поскольку не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность», — говорится в заявлении Sila Lawyers.

«Данное решение стало первым решением такого рода, в котором судьи встали на сторону российских спортсменов. Однако в тексте решения CAS подчеркивает, что его выводы применимы только в контексте настольного тенниса и не распространяются автоматически на другие виды спорта, такие как футбол. Тем не менее полагаем, что принципы недискриминации являются междисциплинарными и выводы данного решения в любом случае могут стать отправной точкой изменения политики допуска российских спортсменов к международным соревнованиям», — добавили в организации.

