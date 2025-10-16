Юбилейный маршрут для автотуристов "Роснефть" проложила по Кавказским Минеральным Водам

17:32

Фото с сайта www.rosneft.ru

«Роснефть» и Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края представили новый маршрут для автотуристов по городам Кавказских Минеральных Вод – «Жемчужина юга России». Это уже пятидесятый маршрут, разработанный нефтяной компанией для туристов, путешествующих по России на автомобилях.

«Жемчужина юга России» проходит через Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. Общая протяженность маршрута около 100 км, он объединяет в себе 35 самых популярных и значимых мест Кавказских Минеральных Вод и пролегает через 10 автозаправочных комплексов «Роснефти».

Например, в Железноводске можно посетить Курортный парк с каскадной лестницей, скульптурами и архитектурными памятниками, а также визитную карточку и символ Железноводска — Пушкинскую галерею и Дворец эмира бухарского - уникальный архитектурный памятник в восточном архитектурном стиле.

В Пятигорске можно попробовать знаменитую минеральную воду и исследовать лермонтовские места, например, посетить «Домик Лермонтова», где поэт провёл последние месяцы жизни и написал многие знаменитые стихотворения. В Ессентуках предлагается побывать в Курортном парке, прославленную Грязелечебницу им. Н.А. Семашко или Цандеровский институт механотерапии.

Маршрут завершится в Кисловодске, где можно увидеть Национальный парк на склонах Джинальского хребта и отдохнуть в знаменитой Нарзанной галерее – одном из старейших памятников архитектуры в Кисловодске.