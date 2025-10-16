Юбилейный маршрут для автотуристов "Роснефть" проложила по Кавказским Минеральным Водам
17:32 16.10.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
«Жемчужина юга России» проходит через Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. Общая протяженность маршрута около 100 км, он объединяет в себе 35 самых популярных и значимых мест Кавказских Минеральных Вод и пролегает через 10 автозаправочных комплексов «Роснефти».
Например, в Железноводске можно посетить Курортный парк с каскадной лестницей, скульптурами и архитектурными памятниками, а также визитную карточку и символ Железноводска — Пушкинскую галерею и Дворец эмира бухарского - уникальный архитектурный памятник в восточном архитектурном стиле.
В Пятигорске можно попробовать знаменитую минеральную воду и исследовать лермонтовские места, например, посетить «Домик Лермонтова», где поэт провёл последние месяцы жизни и написал многие знаменитые стихотворения. В Ессентуках предлагается побывать в Курортном парке, прославленную Грязелечебницу им. Н.А. Семашко или Цандеровский институт механотерапии.
Маршрут завершится в Кисловодске, где можно увидеть Национальный парк на склонах Джинальского хребта и отдохнуть в знаменитой Нарзанной галерее – одном из старейших памятников архитектуры в Кисловодске.
НОВОСТИ
- 17:40 16.10.2025
- Хуситы сообщили о гибели начальника Генштаба сформированных повстанцами вооруженных сил
- 17:12 16.10.2025
- CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении россиян
- 17:00 16.10.2025
- Перестрелки на улицах Брюсселя происходят каждые четыре дня — Politico
- 16:32 16.10.2025
- ЕС в январе — августе на 8% увеличил закупки российского трубопроводного газа и СПГ
- 16:12 16.10.2025
- Инструкторы из ВСУ начали тайное обучение польских военных перехвату дронов — СМИ
- 16:00 16.10.2025
- РФ сохраняет позиции в нефтепроизводстве, хотя конкуренция нечестная — Путин
- 15:32 16.10.2025
- Лукашенко пригрозил карать «жесточайшим образом» за невыполнение показателей в экономике
- 15:12 16.10.2025
- Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках — Песков
- 15:00 16.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 670 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:32 16.10.2025
- ХАМАС силой восстанавливает контроль над Газой, бросая вызов мирному плану Трампа — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать