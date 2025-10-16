Лукашенко пригрозил карать «жесточайшим образом» за невыполнение показателей в экономике

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Невыполнение экономических показателей в Белоруссии будет наказываться «жесточайшим образом». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год.

Глава государства коснулся результатов работы аграрного сектора, где, несмотря на сложные погодные условия, смогли убрать неплохой урожай, но по темпам роста пока не удалось приблизиться к уровню прошлого года. «Хочу предупредить: любое малейшее невыполнение не только моих поручений, а наших договоренностей и решений будет караться жесточайшим образом. А то мы собираемся, везде на всех уровнях кричим о технологической и трудовой дисциплине. А сами?» — цитирует его агентство БелТА.