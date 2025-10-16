Инструкторы из ВСУ начали тайное обучение польских военных перехвату дронов — СМИ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инструкторы из Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже начали тайное обучение польских военнослужащих перехвату беспилотников на полигонах за пределами украинской территории. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, все подробности процесса были засекречены польской армией в связи с соображениями безопасности. Как отмечается в публикации, украинские инструкторы обучают «не только польских военнослужащих». Тренировки проходят в Польше и Германии.