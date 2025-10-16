ХАМАС силой восстанавливает контроль над Газой, бросая вызов мирному плану Трампа — WP
14:32 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное палестинское движение ХАМАС силой восстанавливает контроль над сектором Газа, чем показывает, что остается единственной властью в анклаве. С таким утверждением выступила группа ближневосточных корреспондентов американской газеты The Washington Post (WP).
«ХАМАС, возможно, и прекратил сражаться с Израилем, но развернул новую жестокую кампанию по восстановлению контроля [над сектором Газа], борясь с местными семьями и ополченцами, которые бросили здесь вызов его власти за последние два года войны», — говорится в статье. В частности, продолжают авторы заметки, недавно представители группировки распространили видео, на котором казнили восемь человек за предполагаемое сотрудничество с Израилем. Газета утверждает, что радикалы сейчас повсеместно преследуют тех, кто сотрудничал и мог получать поддержку от еврейского государства в попытке избавиться от власти ХАМАС.
Действия ХАМАС, отмечается в статье, «призваны послать четкий сигнал, что <…> именно он остается единственной реальной властью в Газе». WP считает, что это может серьезно отразиться на реализации плана президента США Дональда Трампа относительно будущего управления анклавом, так как ХАМАС «получит рычаги влияния на предстоящих переговорах по поводу его разоружения и управления Газой».
