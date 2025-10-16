Сбер: Растущий спрос на энергию в Азии задает тренд мировой энергетике
14:15 16.10.2025
Мир живет в эпоху глобальной цифровой трансформации, появляется все больше новых энергоемких отраслей, что, безусловно, влияет на энергобезопасность и стабильность. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в ходе бизнес-завтрака «Энергия нового дня», прошедшего в рамках Российской энергетической недели.
Происходит стремительное развитие энергетических технологий в мире. Уже к 2030 году размер рынка инноваций в отрасли достигнет 4 трлн долл., будет расти средним темпом порядка 18% в год. И эти инвестиции составят до 70% от общего объема вложений в отрасль.
Среди основных драйверов такого роста: новые направления в возобновляемой энергетике, совершенствование технологий хранения, создание цифровых двойников и умных сетей.
«Растущий спрос на энергию в Азии, особенно в Китае и Индии, задаёт тренд мировой энергетике. Доля потребления этих двух стран в мировом энергобалансе выросла с 23% в 2010 году до 40% на конец прошлого года. И, соответственно, в первую очередь, за счет этих стран среднегодовой темп энергопотребления вырос с 3,5% до 4,5%», – сказал Александр Ведяхин.
НОВОСТИ
- 15:00 16.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 670 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:32 16.10.2025
- ХАМАС силой восстанавливает контроль над Газой, бросая вызов мирному плану Трампа — WP
- 14:12 16.10.2025
- Ввод жилья в России снизился на 6-7% в 2025 году — Хуснуллин
- 14:10 16.10.2025
- Сбер: Экономика становится все более электрической
- 14:06 16.10.2025
- Налоговая служба организует мобильные офисы в столичных МФЦ
- 14:03 16.10.2025
- Сбер: до 2042 года в отрасль электроэнергетики потребуется привлечь порядка 40 триллионов рублей
- 14:02 16.10.2025
- Сбер: Бум искусственного интеллекта кардинально меняет нагрузку на центры обработки данных
- 14:00 16.10.2025
- Число незаконных свалок в РФ сократилось на треть — Мишустин
- 13:59 16.10.2025
- Сбер занимает 30% кредитного портфеля российской энергетики, готов помогать с финансированием и технологиями
- 13:57 16.10.2025
- Сбер принимает активное участие в трансформации отрасли электроэнергетики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать