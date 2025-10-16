0
НОВОСТИ

Сбер: Растущий спрос на энергию в Азии задает тренд мировой энергетике

14:15 16.10.2025

Мир живет в эпоху глобальной цифровой трансформации, появляется все больше новых энергоемких отраслей, что, безусловно, влияет на энергобезопасность и стабильность. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в ходе бизнес-завтрака «Энергия нового дня», прошедшего в рамках Российской энергетической недели.

Происходит стремительное развитие энергетических технологий в мире. Уже к 2030 году размер рынка инноваций в отрасли достигнет 4 трлн долл., будет расти средним темпом порядка 18% в год. И эти инвестиции составят до 70% от общего объема вложений в отрасль.

Среди основных драйверов такого роста: новые направления в возобновляемой энергетике, совершенствование технологий хранения, создание цифровых двойников и умных сетей.

«Растущий спрос на энергию в Азии, особенно в Китае и Индии, задаёт тренд мировой энергетике. Доля потребления этих двух стран в мировом энергобалансе выросла с 23% в 2010 году до 40% на конец прошлого года. И, соответственно, в первую очередь, за счет этих стран среднегодовой темп энергопотребления вырос с 3,5% до 4,5%», – сказал Александр Ведяхин.

