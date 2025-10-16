Ввод жилья в России снизился на 6-7% в 2025 году — Хуснуллин
14:12 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение ввода жилья в РФ отмечается на уровне прядка 6-7% в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».
«В настоящее время мы пожинаем плоды 2023 года, когда было выдано много ипотек, развернулось много проектов. Сейчас в отрасли есть определенное снижение — видим снижение объемов ввода жилья в РФ порядка 6-7%. Также видим уменьшение новых разрешений на строительство, что предполагает риски того, что в 2028 году будет меньше жилья», — сказал он.
НОВОСТИ
- 14:32 16.10.2025
- ХАМАС силой восстанавливает контроль над Газой, бросая вызов мирному плану Трампа — WP
- 14:15 16.10.2025
- Сбер: Растущий спрос на энергию в Азии задает тренд мировой энергетике
- 14:10 16.10.2025
- Сбер: Экономика становится все более электрической
- 14:06 16.10.2025
- Налоговая служба организует мобильные офисы в столичных МФЦ
- 14:03 16.10.2025
- Сбер: до 2042 года в отрасль электроэнергетики потребуется привлечь порядка 40 триллионов рублей
- 14:02 16.10.2025
- Сбер: Бум искусственного интеллекта кардинально меняет нагрузку на центры обработки данных
- 14:00 16.10.2025
- Число незаконных свалок в РФ сократилось на треть — Мишустин
- 13:59 16.10.2025
- Сбер занимает 30% кредитного портфеля российской энергетики, готов помогать с финансированием и технологиями
- 13:57 16.10.2025
- Сбер принимает активное участие в трансформации отрасли электроэнергетики
- 13:52 16.10.2025
- Сбер: к 2030 году потребление энергии электромобилями вырастет более чем в 4 раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать