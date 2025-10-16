Ввод жилья в России снизился на 6-7% в 2025 году — Хуснуллин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение ввода жилья в РФ отмечается на уровне прядка 6-7% в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

«В настоящее время мы пожинаем плоды 2023 года, когда было выдано много ипотек, развернулось много проектов. Сейчас в отрасли есть определенное снижение — видим снижение объемов ввода жилья в РФ порядка 6-7%. Также видим уменьшение новых разрешений на строительство, что предполагает риски того, что в 2028 году будет меньше жилья», — сказал он.