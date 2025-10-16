Сбер: Бум искусственного интеллекта кардинально меняет нагрузку на центры обработки данных
14:02 16.10.2025
Одним из направлений, которое показало значительный рост с точки зрения энергопотребления за последние пять лет, является развитие центров обработки данных (ЦОДов). Так, за это время мировое электропотребление выросло на 17%, а потребление ЦОД – в полтора раза. Об этом в ходе бизнес-завтрака Сбера «Энергия нового дня», прошедшего в рамках Российской энергетической недели, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
«Обучение и эксплуатация больших языковых моделей требуют колоссальных вычислительных мощностей, – отметил он. – Это ведет к резкому увеличению количества и энергоемкости серверов. С точки зрения ЦОДов – конечно, рост их потребления является производной от развития вычислительных способностей искусственного интеллекта. Прогнозы по дальнейшему развитию искусственного интеллекта говорят о том, что до 2030 г. потребление ЦОДов вырастет более, чем в 2 раза».
Александр Ведяхин отметил, что энергия потребляется двумя основными процессами. Первый - непосредственно вычислениями (IT-нагрузка) – около 40-50% энергии идет на питание процессоров, которые выполняют триллионы операций в секунду. Второй – охлаждение. Около 40-50% энергии уходит на отвод огромного количества тепла, которое выделяют эти процессоры. Без мощных систем охлаждения серверы перегреются и выйдут из строя за минуты.
«По некоторым оценкам, к 2026 году ЦОДы, связанные с ИИ, могут потреблять электроэнергии больше, чем некоторые развитые страны. Это создает значительную нагрузку на энергосистемы регионов, где они расположены. Так, например, OpenAI согласно своим прогнозам через 8 лет будет потреблять больше энергии, чем Индия сегодня. А это только одна из многих компаний в сфере искусственного интеллекта, – сказал Александр Ведяхин. – В ответ на это компании активно инвестируют в более эффективные системы жидкостного охлаждения, оптимизацию алгоритмов и размещение ЦОДов в регионах с холодным климатом или доступом к дешевой возобновляемой энергии».
