Сбер: до 2042 года в отрасль электроэнергетики потребуется привлечь порядка 40 триллионов рублей

Лидерство России в электроэнергетике будет зависеть не только от сохранения позиций в традиционной генерации, но и от успешного рывка в технологиях будущего, обеспечения внутренней технологической независимости и подготовки кадров. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в ходе бизнес-завтрака «Энергия нового дня», прошедшего в рамках Российской энергетической недели.

«Для достижения суверенитета и лидерства в энергетике в России в развитие атомной, тепловой и возобновляемой энергетики к 2030 году планируется инвестировать более 2,2 трлн руб., – отметил он. – Советская энергосистема достигла своего пика, и сейчас у нас полный технологический разворот, у нас свои технологии, свои газовые турбины, идет импортозамещение в сетях, в IT, в управлении проектами и так далее».

Александр Ведяхин также подчеркнул, что, несмотря на то, что рост потребления в России не превышает рост экономики, расслабляться не приходится. «Согласно прогнозам – и нашему, и системного оператора – уровень электропотребления в РФ будет расти и к 2030 году может достичь порядка 1300 тераватт-часов, – отметил он. – И с одной стороны, все очевидно и объяснение этому росту заключается в просчитанной по видам генерации масштабной программе нового строительства, о которой мы говорили на бизнес-завтраке в прошлом году: до 2042 г. в отрасль потребуется привлечь порядка 40 трлн руб.».