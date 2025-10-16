Сбер: Экономика становится все более электрической

14:10

В эпоху глобальной цифровой трансформации появляется все больше новых энергоемких отраслей, что безусловно влияет на энергобезопасность и стабильность. Об этом в ходе бизнес-завтрака Сбера «Энергия нового дня», прошедшего в рамках Российской энергетической недели, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Энергетические технологии в мире развиваются стремительно: уже к 2030 году размер рынка инноваций в отрасли достигнет 4 трлн долларов, будет расти со средним темпом порядка 18% в год. Эти инвестиции составят до 70% от общего объема вложений в отрасль. Среди основных драйверов такого роста: новые направления в возобновляемой энергетике, совершенствование технологий хранения, создание цифровых двойников и умных сетей.

«Динамика электропотребления догоняет темпы роста ВВП. Если на горизонте 2020-2024 гг. темпы роста ВВП и электропотребления составляли 2% и 1,8% соответственно, то на горизонте 2025-2035 гг. мы ожидаем сокращение взрыва и темпы на уровне 1,2% по ВВП и 1,1 по электропотреблению, – отметил Александр Ведяхин. – Поэтому рост спроса на электроэнергию требует ввода новых энергомощностей. По оценкам Сбера – уровень электропотребления в РФ к 2030 году составит – 1300 ТВ-ч, что должно выливать в колоссальную программу нового строительства. Объем ввода новых объектов по стройке – 2025- 2042 ( до 2042 года) + 88 ГВт».

Александр Ведяхин выделил два направления, которые показали значительный рост с точки зрения энергопотребления в последние пять лет – это развитие ЦОДов и электромобилей. Так, за последние 5 лет мировое электропотребление выросло на 17%, в то время, как ЦОД – в полтора раза, электромобилей – более, чем в два раза.