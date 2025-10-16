Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 670 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
15:00 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 670 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 235 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — до 215, «Центр» — более 540, на направлении «Восток» — до 375 и «Днепр» — до 75 военнослужащих.
