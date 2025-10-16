0
НОВОСТИ

Число незаконных свалок в РФ сократилось на треть — Мишустин

14:00 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пожаров и аварий на опасных производственных объектах в России за последние пять лет сократилось на 25%, а число несанкционированных свалок уменьшилось на треть. Такие цифры привел председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам VI Всероссийского форума контрольных органов.

«За прошедшие пять лет удалось на четверть сократить количество пожаров и аварий на опасных производственных объектах. А несанкционированных свалок в стране стало на треть меньше», — сказал Мишустин.

