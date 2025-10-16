Налоговая служба организует мобильные офисы в столичных МФЦ
14:06 16.10.2025
Во флагманских центрах госуслуг и отдельных офисах в Троицком и Новомосковском административном округе и Зеленограде в октябре и ноябре будут работать выездные мобильные офисы налоговой службы. Как сообщает Федеральная налоговая служба, представители налоговых органом Москвы будут информировать горожан о порядке уплаты и получения льгот по имущественным налогам физических лиц, заполнении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а также будут продемонстровать возможности сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
