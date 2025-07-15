В Белом доме заявляют, что Трамп не призывал Киев бить по Москве и Петербургу
18:50 15.07.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп не призывал Украину к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, сообщила в понедельник телеканалу CNN пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"Президент Трамп всего лишь задал вопрос, а не побуждал к дальнейшим убийствам людей. Он неустанно работает над прекращением кровопролития и завершением войны", - прокомментировала Левитт сообщения Financial Times со ссылкой на источники о том, что Трамп в ходе контактов с украинской стороной якобы выступал за удары Киева по Москве и Санкт-Петербургу.
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что приведенные газетой слова президента США были вырваны из контекста.
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