В Белом доме заявляют, что Трамп не призывал Киев бить по Москве и Петербургу

18:50 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп не призывал Украину к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, сообщила в понедельник телеканалу CNN пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент Трамп всего лишь задал вопрос, а не побуждал к дальнейшим убийствам людей. Он неустанно работает над прекращением кровопролития и завершением войны", - прокомментировала Левитт сообщения Financial Times со ссылкой на источники о том, что Трамп в ходе контактов с украинской стороной якобы выступал за удары Киева по Москве и Санкт-Петербургу.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что приведенные газетой слова президента США были вырваны из контекста.