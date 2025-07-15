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Трамп заявил, что не занимает чью-либо сторону в конфликте на Украине

20:49 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не занимает сторону Киева применительно к конфликту на Украине и хочет прекращения кровопролития.

«Я не занимаю чью-либо сторону. <…> Я на стороне человечества», — сказал он, отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопрос журналиста о том, выступает ли он теперь на стороне Украины в свете его новых решений о продолжении поставок американских вооружений Киеву и готовности принять экономические меры против России.

Трамп также заверил, что хочет прекращения гибели людей в конфликте. «Вот на какой я стороне», — добавил он.

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