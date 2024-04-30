От праздничных салютов на 9 Мая отказались почти в половине регионов РФ
19:05 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как следует из данных, предоставленных региональным властями, от традиционных фейерверков на 9 Мая отказались почти в каждом втором регионе. Салюты отменены, например, в том числе в республиках Алтай, Башкирия, Карелия, Коми, Северная Осетия, Удмуртия, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Ярославской областях. Чаще всего такое решение принимается в целях обеспечения безопасности, но также приводятся и иные доводы. Как объяснил свое решение губернатор Омской области Виталий Хоценко, салют в регионе проведут, когда все военнослужащие, «которые сейчас, следуя примеру дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с победой».
Также отменены парады или шествия военной техники в каждом четвертом регионе России: в первую очередь в приграничных или тех, которые подвергались атакам беспилотников — Белгородской, Брянской, Владимирской, Запорожской, Калужской, Курской, Липецкой, Псковской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Херсонской областях, Крыму, Севастополе, а также в городе Новочеркасске Ростовской области. Также шествия отменены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Чувашии, на Чукотке и пострадавшем от паводка Орске Оренбургской области.
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