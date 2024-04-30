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НОВОСТИ

Администрация Байдена не считает студенческие демонстрации мирными

19:30 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена не считает мирными студенческие демонстрации в поддержку Палестины. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент считает, что насильственно захватить здание на территории кампуса — это абсолютно неправильный подход. Это не пример мирного протеста», — сказал он.

Кирби также отметил, что протесты негативно сказываются на учебном процессе. «Небольшой процент студентов не должен мешать академическому опыту, законному обучению остальных студентов. Учащиеся платят за посещение школы и хотят получить образование или иметь возможность делать это без помех, и они должны ее иметь и чувствовать себя в безопасности», — указал он.

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