Администрация Байдена не считает студенческие демонстрации мирными

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена не считает мирными студенческие демонстрации в поддержку Палестины. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



«Президент считает, что насильственно захватить здание на территории кампуса — это абсолютно неправильный подход. Это не пример мирного протеста», — сказал он.



Кирби также отметил, что протесты негативно сказываются на учебном процессе. «Небольшой процент студентов не должен мешать академическому опыту, законному обучению остальных студентов. Учащиеся платят за посещение школы и хотят получить образование или иметь возможность делать это без помех, и они должны ее иметь и чувствовать себя в безопасности», — указал он.



