Администрация Байдена не считает студенческие демонстрации мирными
19:30 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент считает, что насильственно захватить здание на территории кампуса — это абсолютно неправильный подход. Это не пример мирного протеста», — сказал он.
Кирби также отметил, что протесты негативно сказываются на учебном процессе. «Небольшой процент студентов не должен мешать академическому опыту, законному обучению остальных студентов. Учащиеся платят за посещение школы и хотят получить образование или иметь возможность делать это без помех, и они должны ее иметь и чувствовать себя в безопасности», — указал он.
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