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Украина получит от Норвегии в этом году дополнительные $630 млн

20:30 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Норвегии в этом году выделит Украине дополнительную помощь на 7 млрд крон ($632 млн по текущему курсу) из бюджета королевства. Об этом объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

«Ситуация на Украине стала более серьезной и более непредсказуемой», — отметил премьер, слова которого приводит вещательная корпорация Эн-эр-ко.

Из выделенной суммы 6 млрд крон ($540 млн) предназначены для оказания стране военной помощи, подчеркнул Стёре. Остальные деньги пойдут на финансирование гуманитарных и гражданских программ. Таким образом общая сумма, которую норвежское правительство на этот год выделило на оказание помощи Украине, достигла 22 млрд крон ($1,98 млрд).

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