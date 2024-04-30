Украина получит от Норвегии в этом году дополнительные $630 млн
20:30 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ситуация на Украине стала более серьезной и более непредсказуемой», — отметил премьер, слова которого приводит вещательная корпорация Эн-эр-ко.
Из выделенной суммы 6 млрд крон ($540 млн) предназначены для оказания стране военной помощи, подчеркнул Стёре. Остальные деньги пойдут на финансирование гуманитарных и гражданских программ. Таким образом общая сумма, которую норвежское правительство на этот год выделило на оказание помощи Украине, достигла 22 млрд крон ($1,98 млрд).
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