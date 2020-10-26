Светлана Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку

09:00 Источник: РБК

С 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка, заявила экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская. Ее сообщение приводит пресс-служба в Telegram-канале.

25 октября истекает срок действия ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. Она потребовала от него уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключенных. Если требования не будут выполнены, пригрозила она, в стране начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах. РБК