В Лейпциге после субботних протестов пострадали 31 полицейский

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более тридцати полицейских пострадали в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония) в ходе беспорядков, которые начались в субботу вечером и продолжились ночью после демонстрации против коронавирусных ограничений. Об этом говорится в пресс- релизе правоохранительных органов, который распространен в воскресенье.

"В ходе акции протеста 7 ноября 2020 года 31 представитель полиции получил легкие травмы. Все пострадавшие в состоянии выполнять должностные обязанности", - говорится в сообщении. Также полиция сообщила, что было более 30 "нападений на представителей СМИ". Задержаны около 30 человек, 13 из них - временно.

Изначально на демонстрацию собрались 20 тыс. человек. Ближе в вечеру власти приняли решение завершить манифестацию, поскольку участники не носили маски и не соблюдали дистанцию в полтора метра. После этого несколько сотен человек, среди которых, по данным СМИ, были правые радикалы, прошли шествием по несогласованному маршруту через центр города.

"Фокус-онлайн" пишет, что были зафиксированы стычки демонстрантов с левыми активистами, при этом и те, и те использовали пиротехнику, дымовые шашки. Полицию, которая пыталась разнять противоборствующие стороны, закидали камнями.