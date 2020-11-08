В Лейпциге после субботних протестов пострадали 31 полицейский
20:00 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более тридцати полицейских пострадали в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония) в ходе беспорядков, которые начались в субботу вечером и продолжились ночью после демонстрации против коронавирусных ограничений. Об этом говорится в пресс- релизе правоохранительных органов, который распространен в воскресенье.
"В ходе акции протеста 7 ноября 2020 года 31 представитель полиции получил легкие травмы. Все пострадавшие в состоянии выполнять должностные обязанности", - говорится в сообщении. Также полиция сообщила, что было более 30 "нападений на представителей СМИ". Задержаны около 30 человек, 13 из них - временно.
Изначально на демонстрацию собрались 20 тыс. человек. Ближе в вечеру власти приняли решение завершить манифестацию, поскольку участники не носили маски и не соблюдали дистанцию в полтора метра. После этого несколько сотен человек, среди которых, по данным СМИ, были правые радикалы, прошли шествием по несогласованному маршруту через центр города.
"Фокус-онлайн" пишет, что были зафиксированы стычки демонстрантов с левыми активистами, при этом и те, и те использовали пиротехнику, дымовые шашки. Полицию, которая пыталась разнять противоборствующие стороны, закидали камнями.
НОВОСТИ
- 20:45 08.11.2020
- Дугин: МИД РФ не выполняет требования президента Путина
- 19:40 08.11.2020
- Меланья Трамп считает минуты до момента когда Трамп покинет Овальный кабинет, чтобы развестись - СМИ
- 19:30 08.11.2020
- В ближайшие дни Байден приступит к работе по формированию новой администрации
- 18:20 08.11.2020
- Для разгона протестующих в Таиланде правоохранительные органы использовали водометы
- 18:15 08.11.2020
- Разрешение на въезд россиян в Грецию продлено до 30 ноября
- 18:10 08.11.2020
- Луис Арсе принес присягу и вступил в должность президента Боливии
- 17:10 08.11.2020
- Иран подготовил для Байдена список необходимых компенсаций за выход Вашингтона из ядерной сделки
- 16:20 08.11.2020
- Зять и советник Трампа советует ему признать поражение на выборах
- 16:10 08.11.2020
- Из-за схода с рельсов 30 вагонов под Новосибирском более чем на три часа опаздывают пять пассажирских поездов - РЖД
- 15:20 08.11.2020
- Франция: Осудивший убийство учителя имам коммуны под Парижем получает многочисленные угрозы в соцсетях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать