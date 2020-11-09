Чистая прибыль Сбербанка в октябре составила более 81 млрд рублей
18:18 09.11.2020
Сбербанк по итогам октября получил чистую прибыль в размере 81,6 млрд руб. Прибыль компании до уплаты налога за 10 месяцев года составила 792,4 млрд руб., а чистая прибыль - 641,1 млрд руб.
«В октябре продолжился активный рост кредитного портфеля во всех сегментах, – отмечает финансовый директор Сбербанка Александра Бурико. – В ипотечном кредитовании мы установили новый рекорд – выдано более 280 млрд руб., что составляет почти 20% всех выдач с начала года. Положительная динамика клиентской активности при сдержанном росте расходов и стабильном качестве кредитного портфеля позволили достичь рентабельности капитала выше 20% за месяц и 16% с начала года».
Также в октябре Сбербанком был выдан рекордный объем розничных кредитов – 478 млрд руб., при этом розничный портфель банка вырос на 2,4%. Главным драйвером его роста были жилищные кредиты, портфель которых увеличился в октябре на 3,5%.
Активы Сбербанка в октябре увеличились на 0,8% до 32,5 трлн руб. за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги, рентабельность капитала за месяц составила 20,5%, а рентабельность активов – 3% в годовом выражении. При этом портфель ценных бумаг в октябре вырос на 12,6% или на 0,5 трлн руб. за счет приобретения облигаций федерального займа. В то же время были погашены облигации Банка России, в результате остаток портфеля на 1 ноября составил 4,9 трлн руб.
Как сообщает Сбербанк, в октябре компания выплатила дивиденды за 2019 год в размере 422 млрд руб.
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