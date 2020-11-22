Порывистый ветер со снегом предсказывают синоптики в Москве в воскресенье

09:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, порывистый ветер со снегом, местами метелью ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе от двух градусов мороза до нуля, ночью сохранится такая же погода. Ветер южный, 5-10 м/c. Местами порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление в регионе составит около 757 мм ртутного столба.

На 22 ноября Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра.