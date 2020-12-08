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Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии выросло до 848

09:05 08.12.2020 Источник: Газета.Ru

Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии достигло 848 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на инспектора расположенного в штате округа Западный Годавари Доллу Джоши Роя.

Он уточнил, что 332 человека уже выписаны.

Ранее сообщалось о 350 заболевших и одном скончавшемся из-за неизвестной болезни.

Жители юга Индии с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы в субботу, 5 декабря. У больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии, рассказали врачи. Результаты тестов на коронавирус у пациентов оказались отрицательными. По данным издания Times of India, причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.  Газета.Ru

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