Следствие по делу Сафронова должно доказать сам факт передачи данных за деньги - Песков
15:12 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствию по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в передаче секретной информации западным спецслужбам, предстоит доказать, имела ли место в принципе передача данных за деньги, в какой бы период это ни произошло. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Главным является вопрос, имел ли [место] случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай", - сказал представитель Кремля. При это он подчеркнул, что "период не столь важен". "Важно, имела ли место передача секретной информации или не имела", - еще раз пояснил Песков.
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