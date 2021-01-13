Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу и Азию на февраль - Bloomberg

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия сократила поставки нефти по меньшей мере девяти покупателям в Европе и Азии на февраль. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителей компаний, которые получили от Saudi Aramco соответствующие уведомления.

Как пишет агентство, некоторые азиатские нефтеперерабатывающие заводы в рамках долгосрочных контрактов получат от компании Saudi Aramco на 20-30% меньше нефти, чем ожидалось. Вместе с тем обязательства по поставкам небольших объемов пяти покупателям будут выполнены полностью. Поставки в Европу в феврале не планируются.

На прошедшей неделе Saudi Aramco повысила цены для покупателей в США и Азии.