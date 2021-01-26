Владимир Путин и Андрей Воробьев открыли развязку в Химках
16:50 26.01.2021
|Фото пресс-службы президента РФ
Поручение президента успешно выполнили: под контролем губернатора Московской области работа над проектом была завершена в рекордные сроки – всего за год. Возводить эстакаду не прекращали даже во время пандемии. Для безопасности жителей развязка оснащена пешеходными зонами и светофорами, а также современным освещением. Путь из Старых в Новые Химки теперь займет всего 15 минут. Раньше у местных жителей на это уходило порядка часа из-за утомительных пробок на Юбилейном проспекте – единственной связующей магистрали.
Владимир Путин поблагодарил губернатора и строителей, которые возвели путепровод: «Хочу поблагодарить вас за замечательный результат работы, для города очень важно и для работников «Энергомаша». От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что вы реально улучшаете жизнь».
Изменения почувствуют не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. Новая развязка, по которой будут проходить автобусные маршруты, снизит время в пути на 15 минут.
«Еще раз слова благодарности, Владимир Владимирович, за то, что мы сегодня можем развивать Московскую область. Люди приезжают, жизнь бурлит, и без дорог и инфраструктуры это было бы невозможно», – обратился Андрей Воробьёв к президенту.
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