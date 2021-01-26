Владимир Путин и Андрей Воробьев открыли развязку в Химках

16:50

Фото пресс-службы президента РФ

Президентвместе с губернатором Московской области, дорожными строителями и сотрудницей «НПО Энергомаш»открыли Репинскую развязку в Химках. В 2019 году, во время визита президента на завод, именно Яна обратилась к нему с просьбой решить проблему вечных пробок в городе. Владимир Путин поручил построить путепровод, который избавит не только работников завода, но и остальных химчан от ежедневных заторов по пути из одной части города в другую.

Поручение президента успешно выполнили: под контролем губернатора Московской области работа над проектом была завершена в рекордные сроки – всего за год. Возводить эстакаду не прекращали даже во время пандемии. Для безопасности жителей развязка оснащена пешеходными зонами и светофорами, а также современным освещением. Путь из Старых в Новые Химки теперь займет всего 15 минут. Раньше у местных жителей на это уходило порядка часа из-за утомительных пробок на Юбилейном проспекте – единственной связующей магистрали.

Владимир Путин поблагодарил губернатора и строителей, которые возвели путепровод: «Хочу поблагодарить вас за замечательный результат работы, для города очень важно и для работников «Энергомаша». От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что вы реально улучшаете жизнь».

Изменения почувствуют не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. Новая развязка, по которой будут проходить автобусные маршруты, снизит время в пути на 15 минут.

«Еще раз слова благодарности, Владимир Владимирович, за то, что мы сегодня можем развивать Московскую область. Люди приезжают, жизнь бурлит, и без дорог и инфраструктуры это было бы невозможно», – обратился Андрей Воробьёв к президенту.