Глава Минспорта России и Президент AIBA провели совместную тренировку с олимпийскими чемпионами по боксу
21:31 26.01.2021
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Фото Минспорта России
Как добавил Олег Матыцин, ему импонируют реформы, запущенные Умаром Кремлевым в AIBA. Министр выразил надежду на то, что развитию олимпийского бокса в мире будет придан серьезный импульс.
Сообщается, что по окончании рабочей встречи в московском Центре прогресса бокса провели совместную групповую тренировку по боксу. В ней помимо Олега Матыцина и Умара Кремлева приняли участие председатель наблюдательного совета Федерации бокса России (ФБР) Андрей Рубежной, зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов и олимпийские чемпионы Олег Саитов и Егор Мехонцев.
В своем комментарии Олег Матыцин подчеркнул, что бокс это спортивное достояние России, джентельменский вид спорта, который любят миллионы граждан нашей страны. Министр выразил надежду на то, что отечественные боксеры будут демонстрировать успешные результаты на международных соревнованиях, несмотря на актуальные сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
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