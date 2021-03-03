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Все работы по герметизации трещины в модуле МКС согласуются с НАСА - руководитель полета

15:12 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все ремонтно-восстановительные работы в модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС) проходят согласование с коллегами из НАСА. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генконструктора Ракетно- космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев.

"Поскольку экипаж выполняет ряд особенно ответственных операций, предусмотренных в рамках этой работы, в том числе ответственных с точки зрения безопасности экипажа и борта, по поручению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина все действия экипажа и специалистов на Земле поэтапно согласуются с нашими коллегами из НАСА", - отметил Соловьев.

По словам руководителя полета РС МКС, по этой задаче специалисты РКК "Энергия" и НАСА работают как слаженный коллектив. "Мы предполагаем, что на этой неделе экипаж завершит весь предусмотренный объем работ по ремонту первого обнаруженного места негерметичности", - подчеркнул он.

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