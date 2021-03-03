Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в Королеве

20:32

Фото пресс-службы правительства Московской области



Учащиеся начальных классов школы №20 в Королеве с 1 апреля перейдут в новое современное здание. С этого дня в учебном заведении будет ликвидирована вторая смена. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность корпуса к открытию, а также пообщался с учителями и ребятами.

«Каждая такая школа очень радует. Тема строительства образовательных объектов для Московской области очень актуальна. Мы больше всех строим, но и запрос растет, – сказал губернатор. – Чтобы быть лучшей системой образования, важно сделать следующий шаг, который требует интеллекта, желания и понимания того, что мы должны изменить. Очень хочется, чтобы наши дети могли поступать в самые лучшие вузы, реализовывать себя, потому что такие стены надо оправдывать».

Королевская школа №20 входит в число лучших школ Подмосковья. Помещение построено в 1996 году, по плану в нем должно обучаться 750 человек, но по факту учащихся почти в два раза больше. В новом корпусе для малышей – 20 учебных классов, лабораторные и музыкальные кабинеты, просторный актовый зал и столовая на 500 мест, а также комнаты для отдыха – сенсорная, досуговая, игровая, класс робототехники и мобильный планетарий со звездным небом. Для удобства учащихся кабинеты оснащены передвижными комплексами с ноутбуками – ребятам не придется переходить из класса в класс. На пришкольной территории оборудованы игровые и спортивные зоны. А в освободившихся помещениях основного здания разместят танцевальный зал и информационно-библиотечный центр.

Ольга Владимировна Шильникова уже 40 лет учит малышей с 1 по 4 класс. Учитель призналась, что открытие оснащенного современной техникой здания очень вдохновило ее: «Была у меня мысль уйти на пенсию. Но как новую пристройку увидела – модернизированные кабинеты с техникой даже для самых маленьких – захотелось еще поработать! Собираюсь брать 1-й класс».

Пристройка к школе № 20 в Королеве – первая в этом году из построенных за счет бюджета. Всего же в 2021 году откроют 36 школ для 26 тысяч учащихся, в том числе 9 образовательных учреждений – за внебюджетные средства.