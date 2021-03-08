Для лечения инфекций во время эпидемий в Москве создают резервные корпуса - заммэра

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы создают постоянные резервные мощности для лечения различных инфекций в условиях эпидемий. Об этом в понедельник заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-24".



"Мы сейчас уже думаем и создаем резервные постоянные мощности или корпуса для того, чтобы в случае повторения таких ситуаций [пандемии] у нас были постоянно уже койки для лечения различного рода инфекций в условиях эпидемии".



