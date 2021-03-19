Перед новым карантином на выезде из Парижа образовались многокилометровые пробки

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дорожные заторы общей протяженностью более 400 км образовались на дорогах столичного региона Иль-де-Франс к вечеру пятницы, накануне вступления в силу третьего с начала эпидемии коронавируса во Франции режима самоизоляции. Соответствующие данные приводит на своем сайте сервис Sytadin ("Ситаден") Управления дорожного движения Иль-де-Франс.



Если в первой половине дня данные о ситуации на дорогах соответствовали среднему уровню пробок в это время года, то уже после полудня количество машин заметно увеличилось. К 17:50 по местному времени протяженность заторов составляла 408 км и лишь продолжает увеличиваться. Как убедился корр. ТАСС, в середине дня особенно сложная обстановка сложилась на кольцевой дороге вокруг Парижа - бульваре Периферик, а также на выездах из города.



В городе перед входами в магазины одежды и аксессуаров можно было заметить очереди - люди стремятся купить товары перед четырехнедельным карантином, на период которого останутся открытыми лишь торговые точки с товарами первой необходимости, в частности продуктовые лавки. Впрочем, некоторые магазины решили вовсе не открываться в эту пятницу, что также бросается в глаза даже на не столь оживленных, как до пандемии, улицах Парижа.



Тенденция к выезду за пределы Парижа на период ограничений наблюдалась еще перед первым режимом самоизоляции. Тогда, правда, исход начался за несколько дней до объявления соответствующих мер, поэтому пробки в основном наблюдались уже ближе к конечным пунктам их маршрута, преимущественно на юге и у западного побережья страны. 29 октября, на следующий день после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о введении второго карантина с 30 октября, пробки в столичном регионе Иль-де- Франс составляли около 500 км. Но если тогда ограничения затрагивали всю страну, то теперь они распространяются лишь на регионы Иль-де-Франс и О-де-Франс, а также на департамент Приморские Альпы на юге, на Дюнкерк и департамент Па-де-Кале на севере страны.



Премьер-министр страны Жан Кастекс 18 марта объявил о введении в ночь на 20 марта нового периода самоизоляции в 16 департаментах страны на четыре недели из-за ситуации с распространением коронавируса. На время карантина во Франции будут закрыты все магазины, кроме продовольственных. Местным властям рекомендовано не запрещать людям заниматься спортом. От дома можно удаляться на 10 км без необходимости носить при себе объяснительную с уважительной причиной. Начало комендантского часа во всех департаментах страны переносится с 18:00 на 19:00.



