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Новые санкции США против РФ - недружественный и непродуманный шаг, заявил Нарышкин

12:05 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые антироссийские санкции США представляют собой недружественный и непродуманный шаг, разрушающий международную стабильность. Об этом заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Это, конечно, недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав - России и США - во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности. Этот шаг - вклад в разрушение международной стабильности, это очевидно", - указал он.

По его словам, вызывают "удивление непоследовательные действия США".

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