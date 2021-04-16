Новые санкции США против РФ - недружественный и непродуманный шаг, заявил Нарышкин
12:05 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые антироссийские санкции США представляют собой недружественный и непродуманный шаг, разрушающий международную стабильность. Об этом заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Это, конечно, недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав - России и США - во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности. Этот шаг - вклад в разрушение международной стабильности, это очевидно", - указал он.
По его словам, вызывают "удивление непоследовательные действия США".
НОВОСТИ
- 13:00 16.04.2021
- Северный флот обнаружил останки советской подлодки на дне Баренцева моря
- 12:32 16.04.2021
- Вариант отмены Олимпиады в Токио не рассматривается - организаторы
- 12:20 16.04.2021
- В России из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни - Мурашко
- 12:19 16.04.2021
- "Портал DA" Сбера за год стал площадкой для сделок на 10 млрд рублей
- 12:08 16.04.2021
- Названы победители конкурса "Молодые педагоги - московскому образованию"
- 12:02 16.04.2021
- Евгений Нифантьев примет участие в праймериз "Единой России" по 203 избирательному округу
- 12:00 16.04.2021
- Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты
- 11:53 16.04.2021
- Археологи отреставрировали найденные в Хлебном переулке артефакты
- 11:39 16.04.2021
- В Москве арендаторы смогут получить отсрочку обеспечительных платежей от города
- 11:32 16.04.2021
- В России выявили 8 995 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать