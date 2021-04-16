Новые санкции США против РФ - недружественный и непродуманный шаг, заявил Нарышкин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые антироссийские санкции США представляют собой недружественный и непродуманный шаг, разрушающий международную стабильность. Об этом заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Это, конечно, недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав - России и США - во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности. Этот шаг - вклад в разрушение международной стабильности, это очевидно", - указал он.

По его словам, вызывают "удивление непоследовательные действия США".