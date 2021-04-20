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Власти Москвы не согласовали митинг 21 апреля и демонстрацию 1 мая

14:33 20.04.2021

Московские власти не стали согласовывать проведение акций 21 апреля и 1 мая. Это обусловлено действующим в столице запретом на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы отмечают, что принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, адекватны складывающейся в мегаполисе эпидемиологической обстановке и не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий, установленного другим указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года. «В связи с изложенным проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может», - отметили в ведомстве.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции также сообщил, что уведомление о митинге 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального было подано с нарушениями. «Уведомление о митинге 21 апреля было подано в правительство Москвы с нарушениями требований, установленных федеральным законом от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Кроме того, граждане, заявленные в уведомлении как организатор мероприятия и лицо, уполномоченное организатором мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению, в настоящее время находятся за пределами РФ», - сообщили представители департамента, подчеркнув, что разрешения властей на акцию не получили также представители КПРФ, ЛДПР и Московской федерации профсоюзов, желавшие 1 мая провести свои акции. В департаменте подчеркивают, что в случае проведения мероприятий их организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности.

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